Herrera : “On a joué avec beaucoup de respect pour l’adversaire”

Ander Herrera était titulaire lors de la large victoire contre Linas-Montlhéry (0-6) et le milieu de terrain espagnol a réalisé une très bonne performance, impliqué dans plusieurs buts. Au micro d‘Eurosoport 2, il est revenu sur cette victoire. Morceaux choisis.

La victoire

“Satisfait de la prestation, on a gagné et on a joué avec beaucoup de respect pour l’adversaire. Je pense que l’on a contrôlé le match. Quelques fois, quand tu joues contre une équipe avec beaucoup d’agressivité et de passion, ce n’est pas facile de contrôler tout le match. Je pense que l’on peut être très heureux. On veut gagner tous les matches.“

Le 4-4-2

“Je pense que c’est fantastique d’avoir plusieurs systèmes de jeu. On a beaucoup de possibilités, beaucoup de joueurs. Ce n’est pas facile pour les autres équipes et coachs. On a beaucoup de joueurs et de qualité, donc ça aise aussi pour le changement de système.”