Herrera : “Quand tu joues pour ce club, le plus important c’est de gagner des titres”

Arrivé cet été en provenance de Manchester United, Ander Herrera (30 ans) va jouer sa première finale avec le PSG. Grâce à la victoire contre le Stade de Reims (3-0), les Parisiens verront le Stade de France face à l’Olympique Lyonnais. Le milieu de terrain était d’ailleurs satisfait de la victoire après la rencontre.

“Quand tu joues pour ce club, le plus important c’est de gagner des titres. On aura la possibilité de jouer la finale, contre une très bonne équipe aussi, Lyon, au Stade de France, avec beaucoup de supporters, explique Herrera sur le site officiel du club. On peut être très contents et je pense que ce n’était pas un match facile, entre le froid, l’état du terrain… Donc, il y a beaucoup de positif à retenir pour nous.“