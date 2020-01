Hilton : “On est prêts à faire les efforts pour faire un gros match à Paris”

Montpellier se déplace au Parc des Princes samedi après-midi (17h30, Canal +) pour le compte de la 22e journée de Ligue 1. Après son coach, Vitorino Hilton (42 ans) a aussi expliqué que son équipe allait tout faire pour tenter de faire un gros match.

“Il n’y a pas de façon pour se préparer à jouer contre des joueurs de talent comme Neymar ou Mbappé. On ne peut jamais savoir ce qu’ils vont faire avec le ballon. Il faut toujours rester attentif quand tu joues contre le PSG. C’est une équipe qui a beaucoup de possessions de balle, on est prêts à faire les efforts pour faire un gros match à Paris“, assure le défenseur central en conférence de presse. “On a une bonne équipe, on a des arguments et on peut faire un gros match là-bas. […] Il ne faut pas se dire que jouer contre Paris c’est perdu d’avance, dans ce cas pas la peine d’aller au Parc.”