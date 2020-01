Icardi : “Ça commence très bien pour moi et pour nous”

Pour son premier match de l’année 2020 au Parc des Princes, le PSG a offert un récital à ses supporters, atomisant Saint-Etienne en quart de finale de Coupe de la Ligue (6-1). Mauro Icardi a encore brillé ce soir, avec un triplé et une passe décisive. Au micro de France 3, il loué la qualité de son équipe. “Ça commence très bien pour moi et pour nous. On a très bien joué, on est resté concentré. Ma relation avec les autres attaquants ? Elle est très bonne, ce sont tous des grands joueurs. Ils peuvent faire la différence à tout moment. Nous sommes une équipe, pas que des individualités.“

Icardi qui a également évoqué son avenir, dans des propos relayés par le journaliste Guillaume MP sur son compte twitter. “Mon avenir ? Nous siégerons à la fin de la saison. Mais je serais heureux de rester ici.”