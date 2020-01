Ikoné : “Je n’ai aucun regret, jouer au PSG s’annonçait trop difficile”

Atout majeur du LOSC depuis un petit moment déjà, Jonathan Ikoné va retrouver son club formateur du PSG à l’occasion de la 21e journée de Ligue 1 ce dimanche soir (21h, Canal+). Le titi parisien a, avant ce choc, accordé un entretien à Téléfoot. L’occasion pour lui de revenir sur son départ de la capitale.

“Une saveur particulière de jouer contre le PSG ? Bien sûr, parce que je viens de là-bas. Ils m’ont formé, et ils ont formé aussi beaucoup d’autres joueurs de Lille. Je suis toujours supporter du PSG, mais il faut tout de même jouer. On va essayer de s’arracher sur le terrain. Des regrets ? Non, je n’ai aucun regret. Au moment où je suis parti, je me suis dit que je devais simplement aller ailleurs. J’ai donc fait le choix de partir car jouer au Paris Saint-Germain s’annonçait trop difficile.”

Petit moment amusant également quand Kylian Mbappé a laissé un petit message à son ami de Bondy : “On va venir s’occuper de vous“, avant de féliciter celui avec lequel il a évolué en jeune. Ce à quoi Ikoné a répondu : “Ça, c’est ce qu’il pense. On va s’occuper d’eux (rire). Non, je le remercie et moi aussi je suis fier de lui. C’est un joueur fantastique, il connait le football par cœur… Cela me pousse à le rejoindre au haut niveau. Mais ce dimanche, il n’y aura pas d’ami d’enfance.“