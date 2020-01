Il n’y aura pas de chassé-croisé Can-Paredes (Corsport)

Si les histoires d’échanges de joueurs sont fréquentes dans les médias, elles ne sont que rares dans les faits. Ainsi on a pu entendre parler de projet de chassé-croisé en janvier entre Emre Can et Leandro Paredes, avec une version enrichie incluant dans la balance le latéral polyvalent de la Juventus, Mattia De Sciglio. Mais chacun devrait rester dans son club. Cette tendance, le Corriere dello Sport la confirme aujourd’hui puisque Fabio Paratici a décidé de ne plus vendre Emre Can. Ni au PSG ni ailleurs.

Une série de facteurs ont conduit les Bianconeri à prendre cette décision, comme l’absence d’accord avec le PSG à ce jour ou la condition physique de Sami Khedira, dont le retour ne devrait pas avoir lieu avant mars. C’est donc Emre Can qui va être inscrit sur la liste UEFA pour la Champions League. Flop de la première partie de saison, Adrien Rabiot effectuera également la seconde partie de saison à Turin. La Juve est partie pour jouer la carte de la continuité. Possiblement comme le PSG avec Leandro Paredes.