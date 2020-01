Iniesta une nouvelle fois interrogé sur un possible retour de Neymar au Barça

Avec l’ouverture du mercato hivernal, les rumeurs sur un possible retour de Neymar au FC Barcelone l’été prochain sont revenues de plus belle. Dernière en date, Antoine Griezmann, qui a le même rôle que Neymar sur le terrain, ne s’opposerait pas à l’arrivée du Brésilien, même si cela pourrait lui coûter du temps de jeu. Pour Mundo Deportivo, Andres Iniesta, ancien coéquipier de Neymar, a été interrogé sur un possible retour du numéro 10 parisien en Catalogne. “C’est l’un des meilleurs attaquants du moment. Ce serait un grand renfort pour le Barça. Mais il faut voir si c’est nécessaire et si ça convient ou non“, indique le joueur qui joue actuellement au Vissel Kobe, au Japon.