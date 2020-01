Irles (Pau) appelle à la sérénité avant le PSG

Après la pelouse difficile, pour ne pas dire plus, du Moustoir, le Paris Saint-Germain se déplacera sur un terrain loin d’être en meilleur état du côté de Pau (ce mercredi, 18h30) à l’occasion des 8es de finale de la Coupe de France. Un choc sur lequel est revenu Bruno Irles. Et l’entraineur de l’écurie de N2 appelle à la sérénité.

“On va préparer cette confrontation comme une autre. Comme j’ai préparé Bordeaux, comme j’ai préparé Quevilly, comme je vais préparer Béziers, parce que dans ma tête il y a aussi ce match le week-end. Avec donc sérénité, en coupant un peu mon groupe des médias. Je sais qu’il y a beaucoup d’emballement à Pau, chez les supporters, et dans ma direction. On va le préparer comme un match serein. On va aussi gérer les suspensions, les fatigues, et on tentera d’être performant dès mercredi.”