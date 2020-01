Irles : “Un grand moment de jouer le PSG ? Pour vous oui, pour moi pas forcément”

Ce mercredi (18h30), le Pau FC (4e du National) de Bruno Irles reçoit le PSG au stade du Hameau – avec son sable vert – dans le cadre des huitièmes de finale de la Coupe de France. L’entraîneur du club palois n’en fait pas une montagne. Jouer Paris n’est qu’un “bonus” à ses yeux. La priorité c’est jouer la montée en Ligue 2.

“Un grand moment de jouer le PSG ? Pour vous oui, pour moi pas forcément, répond le technicien à Sud Ouest. On connaît tous notre priorité. On n’a jamais galvaudé les matchs de Coupe de France mais notre priorité, c’est le championnat. […] On a travaillé sur les principes de jeu du PSG et pas du tout sur les joueurs. Ceux qui seront sur le terrain seront individuellement légèrement supérieurs aux miens. À moi d’apporter une réponse tactique. Une chance de qualification face à un PSG bis ? Il y a toujours une petite chance.“