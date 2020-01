Javier Pastore clarifie ses propos sur Lyon

Lors d’une interview accordée à Téléfoot, Javier Pastore avait été interrogé sur la possibilité de revenir en France hors du PSG. Il a expliqué qu’il n’excluait pas peut-être un jour revenir en Ligue 1 et pourquoi pas à Lyon. Mais ses propos ont été déformés en Italie, selon lui, comme il l’a expliqué au média argentin, la Voz.

“Je suis très heureux à Rome. Je me sens important et non, je ne pense pas à un départ. Un retour en France ou en Amérique du Sud n’est pas dans mes pensées pour le moment“, clarifie El Flaco dans des propos relayés par RMC Sport. “En Italie, ils ont mal traduit. Ils ont dit que je voulais aller à Lyon parce que je voulais retourner en France. Ce n’est pas vrai. Ils m’ont demandé si je retournerais un jour en France et j’ai dit que je ne fermerais jamais les portes parce qu’on ne sait jamais ce qui va se passer. Ils m’ont demandé quelle équipe j’aimais, à part le PSG, et j’ai dit que Lyon était un club très important en France. […] Je n’ai jamais dit que je voulais aller à Lyon ou que c’était mon club préféré.” Une explication claire et nette pour mettre fin aux rumeurs qui commençaient à sortir sur son avenir lors de ce mercato hivernal.