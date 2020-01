Jérôme Brisard arbitre de PSG / Montpellier

Après cinq déplacements consécutifs, le PSG retrouvera enfin le Parc des Princes ce samedi à 17h30 (Canal Plus). Les Parisiens recevront le Montpellier Hérault, à l’occasion de la 22ème journée de Ligue 1. Cette rencontre sera arbitrée par Jérôme Brisard. Il sera assisté par Julien Aube et François Boudikian. Mehdi Mokhtari sera le quatrième arbitre. Enfin, Willy Delajod et Alexandre Perreau Niel officieront en tant qu’arbitres assistants vidéo.

Cette saison, Jérôme Brisard a arbitré le club de la capitale à deux reprises lors des victoires face à Toulouse (4-0, 3ème journée) et Bordeaux (1-0, 8ème journée). Depuis le début de l’exercice 2019-2020, il a distribué un total de 33 cartons jaunes et 2 cartons rouges en 11 matches de Ligue 1.