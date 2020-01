Jessy Moulin : “Il faut y croire !”

Le Paris Saint-Germain va rencontrer ce mercredi l’AS Saint-Etienne pour les 1/4 de finale de la Coupe de la Ligue BKT (21h05). Les Rouge & Bleu auront pour objectif de se qualifier pour le tour d’après et remporter un neuvième trophée dans cette compétition.

Le portier stéphanois, Jessy Moulin, était devant la presse à la veille de cette affiche. Présent aux côtés de son entraineur, Claude Puel, le gardien de but a montré les ambitions de l’équipe pour ce match.

L’état d’esprit de l’équipe :

Ce sont des matches intéressants à vivre. J’ai hâte d’y être, même si on sait que ce sera un match compliqué. Je connais leurs individualités, on les connaît tous. Mais, en tant que professionnel, on s’entraîne tous les jours pour disputer ce genre de rencontres.

Croire à l’exploit ?

Un match n’est jamais joué d’avance. Il faut y aller avec des intentions, sinon ça ne sert à rien. Certes, il est important d’être lucide, mais on ne doit pas partir battu d’avance. C’est un match couperet. Je n’ai pas d’appréhension particulière et je ne veux pas perdre de l’énergie inutilement.

Un sentiment de revanche ?

C’est une équipe qui est au-dessus en Ligue 1. Pourtant, on a eu des situations intéressantes face à eux. Pour moi, il n’y a pas de sentiment de revanche à avoir. C’est une autre compétition. D’autres équipes ont déjà réussi à battre le PSG, alors pourquoi pas nous ? Il faut y croire !