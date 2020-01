Johan Roca boucle la boucle avec Linas-Montlhéry/PSG

Dimanche à 20h55 (diffusion sur Eurosport 2), du côté du stade Robert-Bobin de Bondoufle (Essonne), le PSG retrouvera la compétition avec un 32e de finale de la Coupe de France contre Linas-Montlhéry (Régional 1). Un rendez-vous très spécial pour l’Essonnien Johan Roca, milieu défensif de 33 ans. Pas seulement parce que le coup d’envoi sera donné par le rappeur Niska mais parce que le joueur a évolué chez les jeunes du PSG (entre 13 et 17 ans de 2000 à 2004).

“Affronter le PSG en fin de carrière, c’est un beau cadeau. La boucle est bouclée, explique Johan Roca au Parisien. J’ai eu la chance d’être au PSG au moment où il y avait Ronaldinho. De notre chambre du centre, on voyait les terrains des pros. Jouer avec le maillot du PSG, faire des grands tournois, les infrastructures, les amitiés liées à l’internat… Quand tu es gamin, c’est de la folie. Je n’ai pas réussi à percer, mais je n’ai pas de rancœur ni regrets.” Etant donné les enjeux qui se présentent au PSG, il y a peu de chances de voir les vedettes parisiennes sur le terrain dimanche soir contre une équipe de Régional. “On espère quand même qu’ils vont mettre quelques stars. On ne va pas les blesser, assure le milieu de terrain essonnien. On veut les Mbappé, les Neymar, les Marquinhos, les Verratti, on veut tout le monde !”