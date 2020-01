Jordan : “Le partenariat avec le PSG ? Cela s’est fait tout naturellement”

L’AccorHotels Arena était à l’heure NBA hier soir. Charlotte et Milwaukee étaient opposés sur le sol français dans un show à l’américaine. Les Bucks ont battu les Hornets de Michael Jordan (116-103). Au premier rang pour assister au match : Neymar, Kylian Mbappé, Marco Verratti, Mauro Icardi, Marquinhos et Thiago Silva, souvent habillés en Jordan, partenaire du PSG via Nike.

“Il n’était pas question pour moi que mon équipe des Charlotte Hornets manque ce rendez-vous à Paris. J’ai milité pour que ce match se fasse ici. C’était pour moi une occasion de revenir dans cette ville que j’aime, a expliqué la légende du Basketball, rapporte Le Parisien. Le partenariat avec le PSG ? Cela s’est fait tout naturellement. Le PSG est venu à nous. Neymar est un grand fan de la NBA et je l’apprécie beaucoup. Vous savez que j’aime cette ville et Paris est une grande capitale de la mode, ce qui est un atout quand on veut montrer des vêtements. C’est aussi un marché très important. Tout est réuni pour que ma marque Jordan Brand s’épanouisse.”