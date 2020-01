Katoto : “On s’est fait plaisir et on en a aussi beaucoup donné aux supporters”

Le Paris Saint-Germain s’est fait plaisir en humiliant l’Olympique de Marseille, au stade Jean-Bouin, à l’occasion de la 13e journée de D1 féminine. Un succès fleuve 11-0 qui permet aux Parisiennes de se rapprocher, temporairement, à deux points du leader lyonnais. Au sortir de cette boucherie, Marie-Antoinette Katoto s’est arrêtée devant la presse. Auteure d’un triplé, la joueuse formée au PSG a forcément exprimé toute sa satisfaction à l’issue d’une telle après-midi.

“C’est une belle victoire. La première de l’année en championnat. On y a mis la manière. On s’est fait plaisir. On en a aussi beaucoup donné aux supporters. Ils sont toujours présents derrière nous, ils sont extraordinaires. On a une pensée pour eux aujourd’hui. On essaye de leur rendre ce soutien à chaque match. Marseille, une équipe qui me réussit ? C’est vrai que je n’aime pas trop Marseille. Oui, ça me réussit bien, et tant mieux pour l’équipe. C’est le genre de match qu’on attend. (…) Aujourd’hui, c’était plutôt pas mal. On a vécu une fin de saison un peu bizarre, on a essayé de corriger des choses. Aller chercher Lyon pour le titre ? On va essayer de faire le maximum. Déjà, il ne faut plus perdre de points. Ce serait une bonne chose, on a plus de joker“, a confié Katoto dans des propos relayés par Le Parisien.