Kehrer : “Il faut surtout apprendre à rester calme”

Après une année 2019 compliquée, Thilo Kehrer devrait débuter 2020 sur le terrain, ce soir, en Coupe de France. De quoi tourner une page et oublier notamment le PSG / Manchester United de sinistre mémoire.

“C’est dans des matches comme ça qu’on acquiert de l’expérience. Dans une carrière, il y a des périodes bonnes et moins bonnes. Si tu gagnes tout va bien mais il y a aussi des matches que tu perds. Il faut surtout apprendre à rester calme après une victoire comme après une défaite. Je pense que c’est le plus important car on n’arrête jamais d’apprendre et de grandir”, explique le défenseur allemand Thilo Kehrer à L’Express de l’Île Maurice, où il a passé ses vacances d’hiver. “Que doit-on me souhaiter ? Je pense que le plus important c’est la santé. C’est ça le vrai bonheur. Et puis il faut être tout le temps humble et apprécier chaque jour de la vie. En profiter au maximum.”