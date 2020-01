Kehrer : “Il ne fallait pas sous-estimer cette équipe et la prendre au sérieux”

Thilo Kehrer a été l’un des Parisien les moins en vue ce soir lors de la large victoire du PSG face à Linas-Montlhéry (0-6) en 32es de finale de Coupe de France. Le défenseur central allemand a voulu retenir le travail de son équipe, qui a respecté son adversaire.

“On a fait notre boulot et on est contents du résultat. Il fallait respecter cet adversaire, c’était clair. Il ne fallait pas sous-estimer cette équipe et la prendre au sérieux. Le respect est le plus important, indique Kehrer en zone mixte dans des propos relayés par Goal. On joue tous au même jeu. Personnellement, c’était important pour moi de retrouver le rythme et de retrouver les bonnes habitudes sur le terrain.”