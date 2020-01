Khelifi : “On essaye de donner le maximum dans cette course au titre”

Auteure de l’ouverture du score dès la toute première minute de jeu, Léa Khelifi a permis au PSG de parfaitement lancer son match à domicile face à son ancienne équipe du FC Metz, score final : 5-1. Forcément, à l’issue de cette belle victoire, la Parisienne s’est montrée très satisfaite.

“On a essayé de prendre le match sérieusement et de la meilleure façon possible. On a su être efficace et concrétiser nos occasions. Il fallait directement se mettre à l’abri et on a su le faire dès le début de la deuxième mi-temps. On essaye de faire le maximum et de prendre match après match dans cette course au titre“, a expliqué Khelifi dans des dires relayés par le site officiel rouge et bleu.