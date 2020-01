Kimpembe : “Le plus important ce soir, c’était la qualification”

En demi-finale de la Coupe de la Ligue, le Paris Saint-Germain s’est largement imposé face au Stade de Reims (3-0). Le club de la capitale ira donc au stade de France le 4 avril prochain, une satisfaction pour Presnel Kimpembe (24 ans) qui s’est exprimé après la rencontre.

“C’était un match engagé, face à une belle équipe de Reims. Ce n’était pas facile, on a mis de la qualité, de l’envie et on a tenu le score jusqu’à la fin, explique Kimpembe au micro de Canal+. Tous les matches ne se ressemblent pas, ils en restent encore beaucoup cette saison. Ça a été compliqué, le plus important ce soir, c’était la qualification, ça nous tenait à coeur. Contre Lyon, c’est une belle équipe. Il va falloir gagner au stade de France pour remporter ce trophée. Le brassard ? C’est une fierté. Mais dans ces circonstances… C’est tout de même toujours un plaisir de porter le brassard du PSG.“