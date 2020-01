Kouassi n’exclut pas de rester au PSG

Tanguy Kouassi (17 ans) se souviendra longtemps du match face à Reims lors de la demi-finale de la Coupe de la Ligue (3-0). Si le jeune défenseur a inscrit le 4000e but de l’histoire du PSG, c’était aussi le premier but de sa carrière. Une fierté pour le joueur formé au club comme il l’a confié après la rencontre.

“Ma joie s’est ressentie sur le terrain après le but, j’ai crié, j’ai bien fait voir ma joie. Mon but restera dans ma mémoire, je vais le raconter à tous mes amis, je suis très heureux d’avoir marqué. Je suis rentré 20 minutes avant la fin, on avait le ballon, ils ont été réduits à 10 assez rapidement, et on a su imposer notre jeu. Le 4000e but de Paris ? Ça me fait vraiment plaisir de rentrer dans l’histoire du club, a déclaré Kouassi sur le site officiel du club. Rester au PSG ? Oui, bien sûr. Si je peux jouer, ça ne me dérange vraiment pas“, a-t-il également expliqué par des propos rapportés par L’Équipe.