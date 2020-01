Kurzawa à Arsenal, cela tend à se confirmer

“Arsenal est en pourparlers avancés quant à la signature du latéral gauche du Paris Saint-Germain Layvin Kurzawa. Le directeur du football, Raul Sanllehi, dirige les négociations, les discussions clés devant avoir lieu aujourd’hui.” C’est ainsi que The Athletic confirme les informations de The Sun (qui parlait d’un potentiel transfert à 7M€) ou de RMC Sport : l’international français de 27 ans – en fin de contrat le 30 juin – pourrait rejoindre les Gunners ce mois-ci. Kieran Tierney et Sead Kolasinac indisponibles, c’est le jeune Bukayo Saka qui est actuellement la seule solution au poste dans l’effectif londonien… Arsenal a besoin rapidement d’un latéral gauche. Il pourrait venir du PSG en cas d’accord global des différentes parties.