Kurzawa/De Sciglio : les derniers points à régler selon le Corriere dello Sport

Cette semaine Mattia De Sciglio et Layvin Kurzawa devraient se croiser pour rebondir l’un au PSG l’autre à la Juventus. Mais il reste encore des négociations en cours. L’accord entre le latéral italien de 27 ans et Leonardo est proche, signale le Corriere dello Sport. Celui entre Layvin Kurzawa et la Juventus est acté sur la base d’un contrat de près de 4 millions d’euros net par saison plus des bonus jusqu’en 2024. Le point d’accord entre les clubs est aussi à trouver. “Un autre détail qui ralentit l’opération est celui lié aux commissions des agents de Kurzawa”, rapporte le journal transalpin. Mais malgré les derniers obstacles, la Juve et le PSG sont confiants. Entre aujourd’hui et demain, tout devrait être bouclé.