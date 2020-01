Kylian Mbappé sportif le plus cité dans la presse française l’année dernière

À seulement 21 ans, Kylian Mbappé est déjà une méga star du football mondial. Une nouvelle preuve de sa notoriété, il est le sportif le plus cité dans la presse française en 2019 comme le rapporte Le Parisien, qui reprend le baromètre de Press’edd. L’année dernière, il a été cité 50 478 fois dans la presse française. Le numéro 7 parisien devance son coéquipier Neymar (48 769) et son sélectionneur en Equipe de France, Didier Deschamps (30 167). Un autre Parisien figure dans ce top 10, Thomas Tuchel (28 477). Kylian Mbappé réalise le doublé, il avait déjà été le sportif le plus cité dans la presse française en 2018.