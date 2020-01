La COPE annonce un gros effort financier de l’Atlético pour Cavani

Edinson Cavani étant une priorité absolue de Diego Simeone, la direction de l’Atlético de Madrid va faire un gros effort financier pour forcer le transfert de l’attaquant uruguayen. C’est ce que la radio espagnole la COPE a annoncé dans l’émission “El Partidazo” hier soir. Un budget de 80M€ pour le transfert et deux ans et demi de salaire va être dégagé par les Colchoneros, juste pour le Matador, affirme la radio. A l’Atlético de Madrid, on est “optimiste” quant à l’issue du dossier en ce mois de janvier, assure le média espagnol. La possible vente de Thomas Lemar (à Arsenal) pourrait être liée à cet optimisme financier.