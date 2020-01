Tuchel : “La différence est qu’on a été plus attentifs”

Trois jours après le match retour contre l’AS Monaco (3-3, 20e journée), le Paris Saint-Germain se déplaçait cette fois en Principauté pour le match en retard de la 15e journée. Sur la pelouse de Louis II, les Parisiens se sont largement imposés (4-1). Une prestation qui a convaincu Thomas Tuchel, comme il l’a confié après la rencontre.

Le match

“Il y a toujours des choses à améliorer et encore ce soir. C’est le défi. Il n’y avait pas le résultat satisfaisant dimanche, on doit avoir la capacité de réajuster certaines choses. On a eu plus de possession, on a fait quelques erreurs mais on a mérité de gagner. C’est bien mais il reste des choses à améliorer, a expliqué Tuchel au micro de Canal+ On a changé un peu de couverture, on a trouvé des espaces différents, chaque match est différent. On a changé un peu la structure, on a fermé les espaces, on a couvert la distance. On s’est mieux protégé pendant nos attaques. C’était bien, les quatre ont joué ensemble, ce n’est pas la structure, c’est comment on joue et comment on ajuste.“

Lorient

“Je ne pense pas à autre chose que le match de Coupe à Lorient, il y a des choses à améliorer, contrôler plus et plus haut, avoir plus de possession. On prépare Lorient avec ce match.“

Le mercato et Cavani ?

“C’est toujours possible dans le foot (des départs), je ne peux pas dire maintenant. Cavani ? Je pense qu’il se pose des questions. Il est blessé, j’étais avec lui (hier), il a senti quelque chose au pubis, il ne pouvait pas être avec nous. C’est mieux pour nous, pour atteindre nos objectifs de la saison, qu’il soit-là.”

Le 4-4-2 ?

“C’est toujours une question de structure et je suis un gars structuré. Je suis convaincu que cette structure est nécessaire. Le résultat de dimanche n’était pas qu’une question de structure. La différence est qu’on a été plus attentifs, explique Tuchel en conférence de presse par des propos rapportés par L’Équipe. Mais je n’ai aucun doute sur le fait qu’on peut jouer des matches comme ça avec notre qualité offensive. Tout le monde doit être impliqué.“

Icardi

“C’est vrai qu’il a eu moins de ballons. Mais ça fait un bon mixte avec Kylian (Mbappé), Di Maria et Neymar, qui en touchent beaucoup. Mauro crée des espaces aussi, pour les autres qui en profitent. Ça fait deux matches qu’il ne marque pas, mais il travaille beaucoup pour l’équipe. Après, on a utilisé la vitesse de Ney et Kylian pour les contre-attaques. Mais je reste satisfait de Mauro.“

Navas

“Il est une garantie dans le jeu et le management. C’est un vrai numéro un. Il est super cool comme mec et comme gardien. Tout le monde est tranquille avec lui. La situation est claire.“