La nouvelle star de la NBA, Zion Williamson, s’affiche avec la dernière collection Jordan X PSG

La collaboration entre le Paris Saint-Germain avec la marque Jordan Brand est un véritable carton. La collection a été tout particulièrement appréciée par les amateurs de football et de mode, que ce soit pour ses vêtements mais aussi pour ses maillots third. Le site internet anglais Sport Bible a même élu la tunique 2018/2019 comme la plus belle de la dernière décennie.

Ce n’est un secret pour personne, un quatrième maillot devrait voir le jour dans les prochaines semaines avec une nouvelle ligne de vêtement.

La nuit dernière la nouvelle star de la NBA, Zion Williamson, s’est affichée avec la future collection Jordan X PSG. Veste de jogging noir avec une bande bleu et rouge et pantalon de la même couleur, le basketteur donne un avant goût des prochains produits qui devrait s’arracher par les supporters parisiens.