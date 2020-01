La participation aux JO de Neymar s’annonce compliquée (LP)

Hier, en zone mixte après le match nul entre le PSG et Monaco (3-3), Neymar a expliqué qu’il aimerait bien participer aux Jeux Olympiques avec le Brésil cet été en plus de la Copa America, mais qu’il savait “que c’est compliqué” et qu’il en discuterait avec son club. Sur son site internet, Le Parisien revient sur cette possibilité en expliquant que “ce n’est pas gagné”. Le quotidien francilien cite deux points qui risquent de ne pas permettre au numéro 10 parisien de jouer les JO. La première, une reprise très tardive avec le PSG. “Une finale éventuelle du Brésil le 8 août aux Jeux signifierait un début de saison extrêmement tardif pour Neymar qui aurait ensuite droit à trois semaines de vacances minimums avant sa reprise avec le PSG.”

Le second point est a puisé dans la période des JO, en plein dans le mercato estival. Il faudra ainsi voir “l‘état d’avancement des discussions de la prolongation éventuelle de contrat de Neymar à Paris, alors que le FC Barcelone pourrait revenir à la charge comme l’été dernier“, conclut le Parisien. Dernier point important à connaître dans ce dossier, le Brésil n’est pas encore qualifié pour les Jeux Olympiques. Il va participer à un tournoi de qualification – du 18 janvier au 9 février – qui va permettre aux deux finalistes d’obtenir leurs billets pou Tokyo.