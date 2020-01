La probabilité de voir Icardi avec le maillot du PSG la saison prochaine “frôle la certitude” (LP)

Arrivé lors du dernier jour du mercato estival en prêt avec option d’achat (70M€), Mauro Icardi répond largement aux attentes placées en lui avec un total de 17 buts marqués en 19 matches. Des performances qui devraient inciter le PSG à lever l’option d’achat auprès de l’Inter Milan. Et comme annoncé plus tôt par L’Equipe (voir ici), le PSG est le seul décisionnaire dans ce dossier. Une information également confirmée par Le Parisien. Selon le quotidien francilien, “la probabilité que Mauro Icardi soit un joueur du PSG la saison prochaine frôle la certitude.” En effet, les Rouge et Bleu ont “la main sur le dossier de transfert définitif, dont ils préparent la concrétisation d’ici à la fin de saison”, précise Le Parisien.

En cas de levée de l’option d’achat, le joueur de 26 ans signerait un contrat avec le PSG jusqu’en 2024. Mais le club de la capitale “ne voit aucune raison de se précipiter”. Toujours selon les informations du journal francilien, “des contraintes administratives pourraient pousser le PSG à attendre l’approche de la fin de saison pour boucler le transfert.” De son côté, le joueur avait indiqué qu’il serait heureux de continuer l’aventure au sein du club de la capitale française. Et avec la fin de contrat d’Edinson Cavani, Mauro Icardi se présente comme le remplaçant idéal pour les saisons à venir.