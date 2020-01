Lampard : “Cavani ? C’est un grand joueur, j’ai toujours aimé sa mentalité”

La sortie médiatique de Leonardo sur le futur d’Edinson Cavani (32 ans), en marge de la victoire contre Lorient (1-0) lors des 16es de finale de la Coupe de France, fait beaucoup réagir et surtout attise les convoitises. Alors que Manchester United verrait d’un bon oeil le recrutement d’un attaquant expérimenté avec la longue blessure de Marcus Rashford, c’est au tour de Frank Lampard, l’entraîneur de Chelsea, de lancer un message au Matador.

“Il n’y a rien d’absolument imminent. Nous cherchons, mais rien ne vous dit que cela pourrait arriver tout de suite. Cavani ? C’est un grand joueur, j’ai joué contre lui et j’ai toujours aimé sa mentalité. Le nombre de ses buts parle de lui-même. Mais je ne suis pas totalement au courant de sa situation, a expliqué Lampard en conférence de presse. On verra. C’est un joueur expérimenté mais il y en a beaucoup. Nous sommes jeunes en tant qu’équipe et nous connaissons la difficulté d’une année de transition, donc l’idée d’apporter de l’expérience n’est pas quelque chose que j’ignore totalement, car parfois les jeunes joueurs ont besoin d’un peu d’aide et cela peut nous aider.“

Pour rappel, Olivier Giroud est sur le départ chez les Blues, le Français pourrait rallier l’Inter Milan lors de ce mercato hivernal. Chelsea et Lampard penseraient donc à le remplacer et la situation de Cavani ne laisse pas insensible outre-Manche, autant qu’en Espagne où l’attaquant voit l’Atlético de Madrid lui fait une cour assidue depuis plusieurs semaines.