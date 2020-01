L’ancien responsable Performance du PSG s’interroge sur la reprise tardive

Ce dimanche, le Paris Saint-Germain retrouve la compétition avec son entrée en lice en Coupe de France face à Linas-Montlhéry dans le cadre des 32es de finale de la compétition. Une rencontre quelques jours seulement après la reprise de l’entraînement pour les joueurs du club de la capitale. Après quelques jours de vacances, les hommes de Thomas Tuchel ont repris le chemin du centre Ooredoo plus tard que leurs homologues européens, ce qui étonne Alexandre Marles l’ancien responsable du département Performance du PSG.

« C’est difficilement compréhensible, même si les joueurs ont eu un programme à suivre. Enchaîner quatorze matchs sans préparation, ce n’est pas l’idéal. Avec ce rythme, il n’y a pas d’entraînement physique, seulement de l’optimisation et des petits soins, explique Alexandre Marles l’ancien responsable du département Performance du PSG dans les colonnes du Parisien. (…) Les autres clubs qui ont l’habitude de gagner la Ligue des champions, comme le Barça, le Real ou la Juve, savent comment faire et ont repris plus tôt (NDLR : dimanche ou lundi). »