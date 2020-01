Larqué sur la probable présence de Tuchel à l’anniversaire de Neymar : “Quelle crédibilité après ça ?”

Alors que des informations étaient sorties dans la presse brésilienne expliquant que Neymar ne ferait pas son anniversaire en grandes pompes cette années, à l’inverse des précédentes, le meneur de jeu parisien organisera finalement bien une soirée à cette occasion ce dimanche.

Un état de fait qui met hors de lui Jean-Michel Larqué sur les ondes de RMC. Le consultant estime par exemple que la présence de Thomas Tuchel à cette occasion, alors que celui-ci s’était récemment plaint des horaires tardifs des matches en Ligue 1, est une aberration.

“Non, cela ne m’embête pas, chacun fait ce qu’il veut. J’avais seulement cru, les médias brésiliens étaient visiblement mal informés, qu’il ferait l’impasse ou que son anniversaire serait un peu plus discret qu’il n’a été jusqu’à présent. L’année dernière c’était avec des béquilles rouges, cette année cela sera tout en blanc. Ce qui me dérange, c’est qu’il va inviter un gars qui risque d’avoir une indigestion pour avoir avalé autant de couleuvres. Parce qu’il n’y a pas si longtemps de cela, il y avait Tuchel qui se plaignait des matches à 21h. Ils vont arriver vers 23h et vers 02h, ils vont partir. Enfin, 02h c’est l’heure d’aller en boite… Donc, ils vont continuer à s’amuser. Il n’y a pas que les vêtements qui vont être blancs, la nuit aussi va être blanche. Mais, quelle crédibilité peut avoir un entraîneur qui sera présent, et qui, il y a huit jours, pestait contre les matches à 21h ? Aucune crédibilité, c’est se moquer du monde ! Les joueurs font ce qu’ils veulent. Aujourd’hui, Neymar marche sur l’eau. il domine son sujet de la tête et des épaules. Et j’espère pour lui que cela sera pareil face à Dortmund. À l’aller, comme au retour“, a expliqué Larqué.