L’Atlético cherche la formule pour un oui du PSG au sujet de Cavani (MD)

L’Atlético de Madrid va devoir faire preuve d’imagination pour recruter ce mois-ci Edinson Cavani. Tel est le constat fait par le Mundo Deportivo alors que les Colchoneros ont proposé 10M€ et que le PSG en demande 30M€. Mais les Madrilènes l’ont déjà fait dans le passé… dans le cadre des signatures de Diego Costa ou Álvaro Morata. Dans les deux cas, Chelsea a fini par s’y retrouver en encaissant au final 66 et 56M€. Il reste 15 jours à l’Atlético de Madrid de Miguel Ángel Gil Marín et Andrea Berta pour trouver la formule qui séduira Paris, parce qu’en ce qui concerne le Matador, la cause est acquise, assure-t-on en Espagne. La formule passera par une vente de joueur(s) car de toute manière, outre des frais de transfert, la masse salariale est à son top à l’Atlético.