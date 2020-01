L’Atlético ne souhaite pas mettre plus de 15M€ pour Cavani (LP)

C’est le feuilleton de ce mercato hivernal au PSG. À cinq mois de la fin de son contrat, Edinson Cavani restera-t-il jusqu’à la fin de la saison dans l’effectif du club de la capitale ? Après de nombreux rebondissements dans ce dossier, avec notamment deux offres refusées (10M€ et 15M€) par le PSG, l’international uruguayen pourrait bien terminer son contrat avec les Rouge et Bleu. En effet, selon les informations du Parisien, les Colchoneros ne mettront pas plus de 15M€ pour s’attacher les services du joueur de 32 ans, alors que le club de la capitale demandait une somme avoisinant les 20M€. Cependant, cela ne met pas un terme à l’hypothèse d’un transfert du Matador à Madrid, précise le quotidien francilien, surtout face à la pression exercée par le coach de l’Atlético – Diego Simeone – pour l’arrivée de Cavani.

Cependant, ce refus de mettre la somme demandée par les dirigeants parisiens montre que “les deux clubs ont du mal à trouver un terrain d’entente sur les modalités financières de cette opération”, expose Le Parisien sur son site internet. Et face au Fair-Play Financier de l’UEFA, l’Atlético de Madrid ne souhaite pas surpayer un joueur dont le contrat arrive à échéance dans quelques mois. Le Parisien conclut en indiquant qu’Edinson Cavani est aujourd’hui “plus proche de faire partie des 18 Parisiens qui accueilleront Montpellier” ce samedi au Parc des Princes.

Statistiques 2019-2020 d’Edinson Cavani