[MAJ] Cavani restera au PSG jusqu’à la fin de la saison (L’Equipe)

C’est le feuilleton de ce mercato hivernal au PSG. Désireux de quitter le club de la capitale, à cinq mois de la fin de son contrat, afin de rejoindre l’Atlético de Madrid, Edinson Cavani pourrait finalement rester dans l’effectif de Thomas Tuchel jusqu’à la fin de la saison. Malgré la pression exercée par le coach des Colchoneros – Diego Simeone – pour s’attacher les services du Matador, le club espagnol fait face à l’intransigeance du PSG dans ce dossier avec notamment deux offres éconduites par les Rouge et Bleu (10M€ et 15M€). Malgré une ultime proposition de 18M€ plus des bonus (voir ici) qui pourrait arriver sur le bureau des dirigeants parisiens avant la fin du mercato, l’attaquant de 32 ans (il aura 33 ans le 14 février prochain) devrait finalement rester à Paris jusqu’à l’échéance de son contrat.

En effet, selon les informations du quotidien madrilène AS, une arrivée d’Edinson Cavani à l’Atlético est jugée “quasiment nulle” à moins de 48 heures de la fermeture du mercato hivernal (ce vendredi à 23h59). Surveillé par le Fair Play Financier de l’UEFA, le club madrilène doit être vigilant avec sa masse salariale et ne peut pas se permettre d’acheter le Matador sans une vente d’un joueur à forte valeur marchande et salariale (Thomas Lemar est le principal joueur concerné par un départ). Plusieurs éléments qui font que le pessimisme a pris une grande place pour une arrivée d’Edinson Cavani. Pour rappel, le frère et agent de l’international uruguayen – Walter Guglielmone – était de retour à Paris hier soir sans aucune avancée dans ce dossier.

[MAJ, 16h55] De son côté, L’Equipe affirme, sur son site internet, qu’Edinson Cavani restera au PSG jusqu’à la fin de la saison. Les dirigeants madrilènes “ont réfléchi à formuler une troisième et dernière offre de 18M€ espérant secrètement profiter d’une vente de Thomas Lemar pour disposer de liquidités.” Mais face au manque d’offre pour l’international français, l’Atlético a “décidé de ne pas aller plus loin sur l’opération Cavani.” Le numéro 9 parisien pourrait faire son retour dans le groupe parisien lors de la réception de Montpellier ce samedi à 17h30.