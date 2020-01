Le basketteur Carmelo Anthony dévoile un peu plus la nouvelle collection Jordan X PSG

Ce n’est un secret pour personne, un quatrième maillot du PSG en partenariat avec la marque Jordan va voir le jour le 24 janvier prochain à l’occasion du match de NBA en France, avec une nouvelle ligne de vêtement.

Alors que la nouvelle star de la NBA, Zion Williamson, s’était déjà affichée avec la future collection Jordan X PSG, c’est un autre grand nom du ballon orange qui a un peu plus dévoilé cette collection.

Le basketteur des Portland Trail Blazers, Carmelo Anthony, est venu avant sa rencontre du soir avec un ensemble complet du Paris Saint-Germain. Ce dernier arborait un bas de jogging noir composé d’une bande bleu et rouge et d’un pull au couleur du club de la capitale.