Le Bayern s’intéresse à Meunier selon Sport Bild

Le FC Bayern cherche – malgré le polyvalent Benjamin Pavard dans l’effectif – un latéral droit. Et la situation contractuelle de Thomas Meunier (fin d’engagement en juin prochain) fait de l’international belge une cible potentielle. En Allemagne, Sport Bild cite ce mercredi le nom du joueur de 28 ans puisqu’à six mois du terme de son contrat le latéral coté 30 millions d’euros peut être une bonne affaire à réaliser et un renfort utile. Il permettrait d’installer Joshua Kimmich au milieu de terrain. A ce stade, il n’est question que d’intérêt et pas de négociations, alors que nous sommes à mi-mercato d’hiver. En outre on voit mal le PSG se priver de celui qui joue le plus au poste de latéral droit même si Colin Dagba et Thilo Kherer peuvent y évoluer.