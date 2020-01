Le Borussia Dortmund reprend la compétition demain

Si le PSG a joué quatre fois (3 victoires et un nul) depuis le début de l’année civile, le Borussia Dortmund s’est lui axé sur la préparation de la seconde partie de saison à Marbella, dans la douceur andalouse. Mais demain (15h30) c’est jour de reprise du championnat pour le BVB. Quatrième avec 30 points, le Borussia Dortmund compte sept unités de retard sur le leader, le RB Leipzig, avant le début de la seconde moitié de saison. L’équipe de Lucien Favre entend partir en reconquête avec idéalement une victoire contre un FC Augsburg remanié. Marcel Schmelzer et Thomas Delaney manqueront ce premier match.

Pour rappel, le Borussia a six matches programmés avant la réception du PSG : le 18 janvier donc avec le déplacement à Augsbourg (10e) en Bundesliga, puis le 24 la réception de Cologne (15e) avant de recevoir huit jours plus tard l’Union Berlin (11e). Le 4 février, Dortmund doit disputer le 3e tour de la Coupe d’Allemagne au Werder. Suivront le 8 février Leverkusen (6e) et le 15 février l’Eintracht (13e). Six rencontres mais aucun choc pour l’équipe de Lucien Favre.