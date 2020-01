Le BVB en passe de changer de système de jeu ?

Si en janvier le PSG est parti pour tester encore et encore son très offensif 4-4-2, le prochain adversaire européen du club francilien, le Borussia, pourrait lui aussi se lancer dans une autre animation. En effet, la signature de l’attaquant norvégien Erling Haaland pourrait provoquer un changement de système au BVB lors de la seconde moitié de la saison. Il se dit en Allemagne que Lucien Favre prévoit de passer du 3-5-2 à un plus compact 3-4-2-1 avec Erling Haaland comme pointe. Derrière le Norvégien, on trouverait le capitaine Marco Reus et la jeune star Jadon Sancho. Le perdant dans cette transformation tactique : Thorgan Hazard (4 buts et 7 passes décisives en 16 matchs) qui ne serait plus un titulaire indiscutable dans le onze-type du BVB.

En attendant, Dortmund est en camp d’hiver à Marbella, dans le sud de l’Espagne. La rencontre d’entraînement hier contre le Standard Liège (0-0), club de première division belge, n’a pas apporté d’information, d’autant plus que les cadres Marco Reus, Thorgan Hazard, Paco Alcácer, Erling Haaland, Thomas Delaney et Marcel Schmelzer étaient ménagés.

BVB contre le Standard: Bürki (46e Hitz) – Piszczek (46e Balerdi), Zagadou (46e Akanji), Hummels (46e Schulz), Morey, Witsel (46e Raschl), Brandt (46e Dahoud), Guerreiro (46e Pherai), Götze (46e Sancho), Führich, Reyna (46e Tigges)