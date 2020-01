Le calendrier du PSG en janvier

Après quelques jours de repos, les joueurs du PSG reprendront l’entraînement ce jeudi 2 janvier. Un retour qui sera synonyme d’un enchaînement de matches pour les hommes de Thomas Tuchel. Jusqu’au 8es de finale aller de Ligue des champions face au Borussia Dortmund, le club de la capitale pourrait disputer entre 9 et 13 matches (selon les qualifications dans les différentes coupes nationales). Concernant le mois de janvier, les Rouge et Bleu affronteront Linas-Montlhéry (ce dimanche à 20h55 en 32es de finale de Coupe de France) pour leur premier match de l’année 2020. Les Parisiens enchaînement trois jours plus tard avec la réception de Saint-Etienne en quarts de finale de Coupe de la Ligue avant d’affronter à deux reprises l’AS Monaco en Ligue 1. Entre 5 et 8 matches sont programmés lors de ce premier mois de l’année selon les résultats du PSG en coupes nationales.

Le calendrier du PSG lors du mois de janvier

Dimanche 5 janvier à 20h55 : Linas-Montlhéry/PSG (32e de finale de la Coupe de France sur Eurosport 2)

(32e de finale de la Coupe de France sur Eurosport 2) Mercredi 8 janvier à 21h05 : PSG/ASSE (quarts de finale de la Coupe de la Ligue sur Canal+Sport et France 3)

(quarts de finale de la Coupe de la Ligue sur Canal+Sport et France 3) Dimanche 12 janvier à 21h : PSG / Monaco (20e journée de Ligue 1 sur Canal+)

(20e journée de Ligue 1 sur Canal+) Mercredi 15 janvier à 21h : Monaco/ PSG (15e journée de Ligue 1 sur Canal+)

(15e journée de Ligue 1 sur Canal+) 18 ou 19 janvier : 16e de finale de la Coupe de France*

21 ou 22 janvier : demi-finale de la Coupe de la Ligue*

Dimanche 26 janvier à 21h : LOSC / PSG (21e journée de Ligue 1 sur Canal+)

(21e journée de Ligue 1 sur Canal+) 28 ou 29 janvier : 8e de finale de la Coupe de France*

(*) En cas de qualification