Le frère et agent de Cavani de retour à Paris avec rien en main

Walter Guglielmone, frère et agent d’Edinson Cavani, est retourné hier soir à Paris après avoir passé plusieurs jours à Madrid pour tenter un transfert à l’Atlético. L’émission nocturne de la Sexta (“El Chiringuito“) suit à la trace les proches de Cavani et son représentant a donc été localisé à 23h10 au T3 de l’aéroport CDG. Depuis le dernier refus du PSG l’opération semble compromise, estime-t-on dans la capitale espagnole.

C’est ce qu’explique également le journal sportif Marca. Même si l’Atlético de Madrid est disposé à faire un effort avec une offre de 18M€ au PSG. Mais il semble que la principale motivation dans le “non” parisien soit sportive. Et puis contractuellement, ça coince… les discussions entre le représentant du Matador et Miguel Ángel Gil n’ont pas abouti à un accord. C’est donc avec rien en main que Walter Guglielmone est rentré hier soir à Paris. Et demain est le dernier jour du mercato hivernal. Edinson Cavani est parti pour rester jusqu’au 30 juin au PSG et y vivre quelques dernières aventures.