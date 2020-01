Le Goff : “On est content d’avoir joué un bon PSG ce soir”

Vincent Le Goff, le capitaine lorientais, a expliqué que son équipe avait respecté le plan de son entraîneur. Mais en défendant très bas, ils ont fini par craquer. Le PSG s’imposant finalement ce soir (0-1) en 16es de finale de Coupe de France.

“Notre plan a bien marché mais à force de reculer et avec la qualité qu’ils ont, on s’exposait à ce genre de situation et une fois ça a fait but“, raconte Le Goff au micro de Eurosport 2. On est plutôt satisfait, on a eu quelques grosses situations quand même. On est fier de notre parcours et on est content d’avoir joué un bon Paris ce soir.“