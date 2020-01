Le maillot PSG X Jordan 2018/2019 élu maillot de la décennie (Sport Bible)

En septembre 2018, le Paris Saint-Germain a officialisé sa collaboration pour les trois saisons à venir avec la marque Jordan Brand. Cette association est depuis un énorme succès en France et surtout à l’international. Désormais, il est difficile de voyager quelque part sans apercevoir un maillot du club de la capitale.

La collection 2018/2019 de PSG X Jordan a été tout particulièrement appréciée par les amateurs de football et de mode, que ce soit pour ses vêtements mais aussi pour les deux maillots third de couleur blanche et noire.

Le site internet anglais Sport Bible a même élu cette tunique comme la plus belle de la dernière décennie.

Ils expliquent qu’ils voulaient faire un choix sur un maillot “plus obscur, davantage sous-côté”, mais selon eux il était juste “trop compliqué de négliger un des maillots avec le plus de succès, le plus influent et le plus beau de tous les temps”.

L’objectif de faire du PSG une véritable marque à part entière est pour le moment un succès !