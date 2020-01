Le Parisien confirme aussi que le PSG veut conserver Cavani

En fin de contrat en juin 2020, Edinson Cavani devrait bien aller jusqu’au bout de ce dernier. En effet, après l’Equipe et RMC Sport, c’est au tour du Parisien d’expliquer que, même si l’Atlético Madrid avait tenté sa chance pour enrôler El Matador dès cet hiver, le PSG ne veut absolument pas entendre parler d’un départ du meilleur buteur de son histoire (198 buts) lors de ce mercato hivernal. Cette décision a été prise “après un rendez-vous entre Leonardo et Walter Guglielmone, frère et agent du joueur actuellement présent dans l’Hexagone“, indique le quotidien francilien.

Le Parisien explique également que Leonardo et Thomas Tuchel “savent que le Matador peut encore rendre des services dans un calendrier surchargé par les coupes nationales“. Le directeur sportif parisien pourrait d’ailleurs prendre la parole pour évoquer ce dossier, conclut le quotidien régional.