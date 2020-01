Le Pau FC pourrait lui aussi faire tourner

Nul ne sait à quoi ressemblera le FC Pau / PSG mercredi (18h30), mais rien de bon ne s’annonce si ce n’est que les gradins afficheront complet (16.000 spectateurs). Car sur la pelouse (inquiétante bien que traitée ces derniers jours) des rugbymen du stade du Hameau, on ne devrait pas voir énormément de titulaires. Le leader de la Ligue 1 comme le 4e du National devraient faire tourner leur effectif demain.

Côté PSG on s’attend à voir Rico, Dagba, Kouassi, Herrera, Paredes, Draxler, Choupo-Moting, Sarabia, Aouchiche, peut-être Kehrer. Côté palois, Daubin, Bansais, Name et Bury pourraient être préservés… dans la perspective du Championnat et la rencontre contre Béziers samedi. C’est l’intention de Bruno Irles, entraîneur du Pau FC, rapportée par le journal Sud Ouest. De quoi créer quelques frustrations autour de ce huitième de finale de Coupe de France.