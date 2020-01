Le président de l’Atlético confirme des négociations avec le PSG pour Cavani

C’est l’un des dossiers chauds du mercato parisien. Depuis les déclarations de Leonardo, Edinson Cavani (32 ans) est annoncé avec insistance sur le départ. Et c’est l’Atlético de Madrid qui est en pôle pour accueillir l’Uruguayen. Enrique Cerezo, le président des Colchoneros, a d’ailleurs confirmé des négociations avec le PSG pour le Matador, ce jeudi. “J’aimerais voir tous les grands joueurs à l’Atlético et Cavani est un grand joueur. Je ne sais pas, j’imagine qu’ils continuent à négocier et qu’on ne saura rien avant le dernier jour“, a expliqué Enrique Cerezo devant les médias espagnols.