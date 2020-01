Le programme de la semaine des Parisiens

Lors de la victoire face à Linas-Montlhéry (6-0) en Coupe de France, le PSG a entamé son marathon de matches jusqu’au 8e de finale aller de Ligue des champions face au Borussia Dortmund (18 février prochain). Les Parisiens joueront 12 matches (en cas de qualification dans les coupes nationales). Et pour préparer ce rendez-vous européen, les joueurs de Thomas Tuchel enchaîneront les matches tous les trois jours. Cette semaine, les Parisiens n’auront pas de jour de repos. Et pour cause, ils affronteront Saint-Etienne ce mercredi au Parc des Princes (21h05), dans le cadre des quarts de finale de la Coupe de la Ligue, et l’AS Monaco, le dimanche 12 janvier à 21h, en clôture de la 20ème journée de Ligue 1. À la veille de la rencontre face aux Stéphanois, Thomas Tuchel et Sergio Rico se présenteront en conférence de presse d’avant match aujourd’hui à 14h.

Programme des Parisiens du 6 au 12 janvier (Sous réserve de modification)