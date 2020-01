Le PSG a refusé de récupérer Jesé cet hiver

Seize matchs, huit titularisations, un but marqué. C’est le bilan de Jesé Rodríguez (26 ans) à Lisbonne avec le Sporting Portugal. Prêté jusqu’en juin l’attaquant espagnol du Paris Saint-Germain (acheté 25M€ et sous contrat jusqu’en 2021) ne convainc pas. Comme pour Fernando, prêté par le Shakhtar et renvoyé dans son club depuis, les dirigeants portugais ont tenté une approche auprès du PSG afin qu’il récupère Jesé, rapporte A Bola. Parce que son coût est trop élevé – 2 millions d’euros pour une saison – et parce que ses performances sont bien en deçà des attentes. Réponse du PSG : non. Le Paris Saint-Germain a refusé toute modification de l’obligation signée en septembre avec le Sporting.

Une décision logique puisque Paris n’aurait pas pu réglementairement re-prêter l’ancien Merengue.