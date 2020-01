Le PSG affrontera Dijon en quarts de finale de la Coupe de France

Mercredi soir, le Paris Saint-Germain a battu le FC Pau lors des 8es de finale de la Coupe de France (2-0). Alors qu’il reste encore six clubs de Ligue 1 en course et deux formations de National 2, le club de la capitale affrontera Dijon à l’occasion des quarts de finale de la compétition. Les rencontres de ce tour se dérouleront le mardi 11 et mercredi 12 février. La finale aura lieu le samedi 25 avril au Stade de France.

Les affiches des quarts de finale de la Coupe de France :

Dijon – Paris Saint-Germain

Epinal (N2) – Saint-Etienne

OGC Nice ou Olympique Lyonnais – Olympique de Marseille

Belfort (N2) – Stade Rennais