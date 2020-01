Le Paris Saint-Germain continue de se développer avec différentes collaborations. Et le club de la capitale commence cette nouvelle année en s’associant au fabricant japonais de jouets Medicom Toy. Et c’est le maillot third qui est mis en valeur sur la figurine BE@RBRICK. Cette figurine aux couleurs des Rouge et Bleu sera prochainement mise en vente dans les principaux canaux de distribution du PSG (site, boutique).

La figurine BE@RBRICK aux couleurs du PSG.