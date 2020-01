Le PSG aurait donné son accord pour le départ de Cavani à l’Atlético (Cadena Ser)

C’est le feuilleton du mercato hivernal du côté du PSG. À cinq mois de la fin de son contrat avec le club de la capitale (juin 2020), Edinson Cavani souhaite quitter les Rouge et Bleu afin de retrouver du temps. Depuis le début de la saison, le Matador a perdu sa place de titulaire – causée par ses blessures à répétition – au profit de Mauro Icardi (prêté par l’Inter avec une option d’achat de 70M€).

Et depuis plusieurs semaines, un club a ciblé Edinson Cavani comme priorité absolue : l’Atlético de Madrid. Malgré quelques difficultés financières, le club madrilène cherche la solution parfaite pour s’attacher les services du joueur de 32 ans (il aura 33 ans le 14 février prochain). Et comme annoncé par de nombreux médias espagnols, l’arrivée de l’international uruguayen serait en bonne voie. En effet, selon l’émission de la Cadena Ser – Ser Deportivos – l’entourage de Cavani serait “très optimiste” dans la réalisation de ce transfert. Le PSG aurait même donné son accord pour le départ de son meilleur buteur (198 réalisations). Enfin, la radio espagnole précise que l’officialisation pourrait intervenir dans les prochaines heures, sans préciser le montant du transfert. En cas d’accord entre les deux clubs, le PSG pourrait récupérer entre 15 et 20M€ dans cette opération, d’après certaines sources. Pour rappel, le mercato hivernal ferme ses portes le vendredi 31 janvier à 23h59.

